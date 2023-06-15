Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры женщину с признаками инсульта

Работники «Мособлпожспаса» помогли 60-летней женщине с признаками инсульта, которая нуждалась в срочной госпитализации. Инцидент произошел в Клину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал начальник 313-й пожарно-спасательной части Андрей Ватутин, о происшествии в Систему-112 сообщила коллега пострадавшей. Она рассказала, что женщина не вышла на работу и не отвечает на телефонные звонки.

Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу. О том, что женщина нуждается в помощи, они поняли по звукам, которые доносились из квартиры. Работники «Мособлпожспаса» попали в жилище через открытое окно с помощью трехколенной лестницы и обеспечили медикам доступ в квартиру.

«С признаками инсульта женщина была госпитализирована в центральную районную больницу», — сообщил Ватутин.

Ранее работники «Мособлпожспаса» вытащили из поврежденного в ДТП автомобиля троих человек, в том числе одного ребенка.