Подмосковные спасатели освободили птицу, угодившую в вентиляционную шахту

Работники 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили птицу, застрявшую в вентиляционной шахте многоквартирного дома в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О случившемся операторам подмосковной Системы-112 рассказали местные жители, которые услышали крик испуганной птицы и хлопанье крыльев. Самостоятельно достать пленницу люди не смогли, поэтому вызвали подмогу.

Как рассказал замначальника части Сергей Шумов, пока спасатели ехали на место, хозяева квартиры открыли дверцу ревизионного люка. Птица выбралась и стала метаться по ванной комнате. Работники «Мособлпожспаса» аккуратно поймали пернатую. Это оказалась галка.

«Убедившись, что птица не получила повреждений, специалисты выпустили ее на волю», — говорится в сообщении.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли жителя Шатуры, который чуть не замерз насмерть.