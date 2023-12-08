В Шатуре спасли мужчину, который чуть не замерз насмерть

В Шатуре работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, который чуть не замерз насмерть. Инцидент произошел возле автобусной остановки на территории поселка Мишеронский.

За помощью спасателей обратилась местная жительница, которая сообщила о лежащем на снегу мужчине. По ее словам, он не шевелился и не реагировал на вопросы.

На место сразу же были вызваны медики. Между тем, спасатели взяли мужчину под руки и довели до пожарного подразделения. Там его напоили горячим чаем и отогрели у батареи. После этого его передали бригаде скорой помощи.