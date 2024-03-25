Подмосковные спасатели освободили ребенка, застрявшего головой в дверях

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли освободиться мальчику, который застрял головой между дверных створок. Инцидент произошел в одной из квартир в Орехово-Зуево.

За помощью специалистов обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее сын в возрасте полутора лет просунул голову между двух створок двери, закрытых на навесной замок, и не смог освободиться.

Женщина попыталась освободить ребенка самостоятельно, но у нее не получилось. Ключа от замка у жительницы не было.

Прибывшие на место спасатели успокоили мальчика, а затем сняли замок, освободив ребенка. Помощь медиков малышу не потребовалась.