Подмосковные спасатели подготовили школьников к участию в соревнованиях «Школа безопасности»
Фото: [Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники пожарно-спасательной части № 270 (специальной) территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятие по подготовке воспитанников лицея №4 из Дмитрова к участию в областном слете-соревновании детско-юношеского движения «Школа безопасности». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Начальник пожарно-спасательной части Александр Белов пояснил, что в канун слета спасатели отработали с лицеистами правила поведения на водных акваториях. Сама тренировка прошла на базе поисково-спасательного поста. Работники рассказали ребятам, как правильно вести себя на водных объектах и что предпринимать в случае, если они стали свидетелями утопления человека.
«Под контролем профессионалов на водной акватории русла реки Яхрома учащиеся отработали посадку в спасательную лодку, правильное перемещение лодки с сохранением трех точек опоры, различные способы гребли — по прямой, змейкой, разворот на 180 градусов, бросание спасательного круга с лодки. Результат тренировки мы увидим на областном слете-соревновании. В любом случае, тяжело в учении, легко в бою!» — заключил Александр Белов.