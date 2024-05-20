Подмосковные спасатели подготовили школьников к участию в соревнованиях «Школа безопасности»

Работники пожарно-спасательной части № 270 (специальной) территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятие по подготовке воспитанников лицея №4 из Дмитрова к участию в областном слете-соревновании детско-юношеского движения «Школа безопасности». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник пожарно-спасательной части Александр Белов пояснил, что в канун слета спасатели отработали с лицеистами правила поведения на водных акваториях. Сама тренировка прошла на базе поисково-спасательного поста. Работники рассказали ребятам, как правильно вести себя на водных объектах и что предпринимать в случае, если они стали свидетелями утопления человека.