Подмосковные спасатели поймали летучую мышь, залетевшую в квартиру в Одинцово
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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» поймали летучую мышь, которая залетела в квартиру одного из жилых домов в Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина обнаружила у себя дома рукокрылое, но побоялась трогать животное и вызвала на место специалистов.
Прибывшие спасатели сначала обезопасили руки, а затем поймали летучую мышь и выпустили ее на свободу.