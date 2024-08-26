Подмосковные спасатели поймали летучую мышь, залетевшую в квартиру в Одинцово

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» поймали летучую мышь, которая залетела в квартиру одного из жилых домов в Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина обнаружила у себя дома рукокрылое, но побоялась трогать животное и вызвала на место специалистов.

Прибывшие спасатели сначала обезопасили руки, а затем поймали летучую мышь и выпустили ее на свободу.