Подмосковные спасатели помогли донести до «скорой» женщину весом 150 килограммов

Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части помогли доставить к машине скорой помощи в Дубне пожилую женщину весом порядка ста пятидесяти килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Отмечается, что в Систему-112 региона обратились медики города Дубны, которым нужна была помощь в транспортировке пациентки.

Заместитель начальника части Михаил Паленов сообщил, что спасатели оперативно прибыли в расположенную на первом этаже квартиру после, чего аккуратно переместили пожилую женщину на носилки и помогли отнести ее в автомобиль скорой помощи. Пенсионерку госпитализировали в больницу с подозрением на сердечную недостаточность.

Ранее стало известно, что пятилетняя девочка утонула в бассейне фитнес-клуба в Ленинском городском округе.