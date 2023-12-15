Подмосковные спасатели помогли водителю, чудом выжившему в серьезной аварии

Происшествие, едва не приведшее к беде, случилось на переезде в Ликино-Дулеве (Орехово-Зуевский городской округ). Мужчина на легковом автомобиле выехал на железнодорожные пути, игнорируя запрещающий сигнал семафора. Грузовой поезд уже не смог затормозить, протаранил машину и метров триста протащил ее, прежде чем остановился.

Как отмечает начальник ПСЧ-250 Николай Игнатьев, виновник ДТП чудом остался жив, успев во время столкновения перепрыгнуть с водительского сиденья на пассажирское. При этом 70-летний мужчина самостоятельно не смог выбраться из смятого авто — с одной стороны двери были заблокированы поездом, с другой завалены снегом. Спасатели откопали из снежного сугроба автомобиль и извлекли пенсионера из искореженного салона.