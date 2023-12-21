Подмосковные спасатели помогли мужчине, пострадавшему в автомобильной аварии

Как сообщил заместитель начальника части Сергей Шумов, на автомобильной дороге между деревнями Бубяково и Ворохобино произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Volkswagen Golf и Lifan, водитель которого оказался зажат в смятом салоне.

Работники дежурной смены, прибывшие на место происшествия, отключили аккумуляторы машин во избежание возгорания. Затемосвободили из искореженного автомобиля 55-летнего мужчину и на мягких носилках транспортировали пострадавшего в карету скорой помощи. По предварительным данным, у пострадавшего сильно повреждено колено.