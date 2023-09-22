Подмосковные спасатели помогли пожилому грибнику, которому стало плохо в лесу

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли пожилого грибника, у которого ухудшилось состояние, когда он был в лесу. Инцидент произошел у деревни Горетово под Можайском.

За помощью спасателей обратился местный житель, который рассказал, что обнаружил в лесу пенсионера в тяжелом состоянии.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и медики. Оказалось, что мужчина в возрасте 86 лет отправился за грибами, но в лесу ему стало плохо.

Пенсионеру оказали необходимую медпомощь, затем на носилках донесли до машины скорой помощи. После этого его отвезли в больницу Можайска.