Подмосковные спасатели помогли водителю, которому после ДТП зажало ноги в салоне авто

Работники 265-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вызволили 48-летнего мужчину из разбитого в результате аварии автомобиля, сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась накануне днем под Рузой. Там произошло лобовое столкновение двух легковушек. Одному из водителей искореженными конструкциями автомобиля зажало ноги.

Спасатель Владимир Старостин рассказал, что прибывшие на место работники «Мособлпожспаса» отключили аккумуляторы поврежденных машин. Затем они деблокировали пострадавшего и передали медикам.

За рулем второй легковушки была 22-летняя девушка. Ее доставили в местную больницу с подозрением на различные травмы.

Ранее работники "Мособлпожспаса" оказали помощь водителю цементовоза, которого зажало в кабине после ДТП с фурой.