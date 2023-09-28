Подмосковные спасатели помогли женщине попасть в запертую квартиру к ребенку

Накануне в Сергиево-Посадском городском округе вскрыли дверь запертой квартиры, в которой находился ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Известно, что в Систему-112 поступил звонок от взволнованной женщины, которая вернулась домой с работы, однако не смогла попасть в квартиру к дочери из-за заклинившего дверного замка.

«Оперативно прибывшие на место вызова работники подразделения аварийно-спасательным инструментом вскрыли входную дверь и обеспечили доступ матери к 9-летнему ребенку. К счастью, девочка в медицинской помощи не нуждалась», — пояснил заместитель руководителя поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас».

Ранее стало известно, что три человека пострадали при пожаре, произошедшем сегодня утром в жилом доме в подмосковном Королеве.