Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в Королеве

При пожаре в квартире на проспекте Космонавтов в Королеве пострадали три человека, одному из них потребовалась госпитализация, сообщил первый замглавы администрации городского округа Сергей Иванов. Его слова приводит РИАМО .

Сведения о возгорании поступили спасателям в 7:41 в четверг. Огонь распространился на площади шестьдесят квадратных метров. В 8:47 была объявлена полная ликвидация пожара.

Полностью выгорела трехкомнатная квартира. Первый замглавы администрации муниципалитета добавил, что в подъезде сейчас отключено электроснабжение, расселение не требуется.

«Работало восемь пожарных расчетов. Погибших нет, <…> эвакуировано восемнадцать человек», — сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире в жилом доме в Королеве были спасены трое детей и четверо взрослых.