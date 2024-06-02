Подмосковные спасатели поучаствовали в комплексном демонстрационном учении в Ногинске

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы были задействованы в комплексном демонстрационном учении на территории Ногинского спасательного центра МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Отмечается, что данные учения проводились в рамках XV Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2024». Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин рассказал, что в учении приняли участие спецтехника и личный состав пожарно-спасательных подразделений пяти территориальных управлений госучреждения.

«На учении работали специалисты отдела контроля и тушения крупных пожаров службы оперативного обеспечения, из территориальных подразделений привлекался личный состав на автоцистернах различного тоннажа, автоцистернах-лестницах, рукавном автомобиле, пожарно- насосной станции, всего от ГКУ МО „Мособлпожспас“ было задействовано около двадцати единиц техники», — подчеркнул Вадим Беловошин.

По информации МЧС России, всего отрабатывались шесть эпизодов аварийно-спасательных и других неотложных работ. А всего к практическим действиям были привлечены более 900 человек и 200 единиц техники, в том числе 2 самолета, 12 вертолетов и порядка 30 беспилотников. Наряду с московскими и подмосковными специалистами свои возможности продемонстрировали представители Приволжья, Удмуртии, Красноярска и других регионов.