Подмосковные спасатели поучаствовали в областной тренировке по эвакуации в Коломне

Накануне работники территориального управления № 11 ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в Едином дне тренировок по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, расположенных в Коломенском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Заместитель начальника теруправления Владимир Проскуряков рассказал, что работники подразделений приняли участие в областной тренировке по эвакуации в учреждениях образования, здравоохранения и культуры.

Так, по сигналу учебной тревоги дети и взрослые покинули помещения и отошли от объектов, в которых условно произошел пожар, на безопасное расстояние. В это время пожарные произвели разведку, потушили очаги возгорания и эвакуировали пострадавших. После ликвидации пожара огнеборцы проверили состояние эвакуационных выходов и исправность систем оповещения о пожаре, а также работу аварийного освещения.