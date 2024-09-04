Подмосковные спасатели предотвратили пожар в многоквартирном доме в Шатуре

Накануне спасатели 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» проникли через окно в квартиру жилого дома в Шатурском округе и смогли предотвратить начинающийся пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника части Владимир Ремизов сообщил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жители многоквартирного дома, обеспокоенные тем, что от одной из квартир исходит сильный запах гари. Попытки достучаться до хозяев квартиры успехом не увенчались.

Работники противопожарно-спасательной службы прибыли по указанному адресу вместе с сотрудниками полиции. Оценив обстановку, спасатели решили попасть в жилье через приоткрытую балконную дверь. Поднявшись по трехколенной лестнице на второй этаж, работники дежурной смены оказались в задымленной квартире.

Отмечается, что хозяев дома не было, а на кухне, на включенной газовой плите стояла кастрюля с уже сгоревшей едой. Спасатели перекрыли газ, залили кастрюлю водой и приоткрыли окна для проветривания помещения. Благодаря неравнодушным соседям и оперативной работе спасателей были предотвращены непоправимые последствия.