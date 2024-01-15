Подмосковные спасатели продолжают проводить профилактические рейды на водоемах

Инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской области и работники Московской областной противопожарно-спасательной проводят профилактические рейды на водоемах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Спасатели измеряют толщину льда и напоминают любителям зимней рыбалки правила поведения на водоемах в сильные морозы.

Несмотря на холодную погоду, любители подледной рыбалки берут с собой отапливаемые палатки, чтобы не замерзнуть во время отдыха на природе. Спасатели объяснили рыбакам, что внутрь укрытия должен поступать свежий воздух во избежание отравления угарным газом, поэтому следует периодически открывать двери или окна для проветривания.

Также специалисты объяснили любителям активного отдыха, что запрещено оставлять горелки без присмотра. Кроме того, работники подразделений напомнили гражданам о том, что из-за температурных перепадов на ледяном покрове образуются опасные трещины, и есть риск оказаться в полынье.