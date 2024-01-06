Подмосковные спасатели продолжают проводить рейды в местах массового катания

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели рейды в местах массового катания со снежных и ледяных спусков, расположенных в муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Родителям порекомендовали тщательно следить за тем, какие склоны выбирают юные любители зимних забав. Напоминаем, что спуски, которые выходят на автомобильные трассы и водоемы, совершенно не пригодны для катания. Ведь ребенок на санках или ледянках рискует попасть под машину или провалиться под неокрепший лед.