Подмосковные спасатели продолжают проводить рейды в местах массового катания
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели рейды в местах массового катания со снежных и ледяных спусков, расположенных в муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Родителям порекомендовали тщательно следить за тем, какие склоны выбирают юные любители зимних забав. Напоминаем, что спуски, которые выходят на автомобильные трассы и водоемы, совершенно не пригодны для катания. Ведь ребенок на санках или ледянках рискует попасть под машину или провалиться под неокрепший лед.
«Нельзя привязывать снегокаты и надувные сани к автомобилю, поскольку подобные забавы могут привести к травмам. Спасатели посоветовали жителям городских округов рассказать малышам правила безопасного поведения и выбирать для отдыха только специально оборудованные горки», — заключил заместитель начальника госучреждения Игорь Сорокин.