Подмосковные спасатели просят рыбаков не выходить на лед в оттепель

Работники 298-й пожарно-спасательной части и поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части учреждения «Мособлпожспас» провели рейды на водоемах в Шаховской и Клину.

Заместитель начальника территориального управления № 3 Андрей Образцов отметил, что в настоящее время лед начинает интенсивно таять, риск провалиться в холодную воду существенно увеличился. Рыбакам и любителям активного отдыха следует исключить возможность посещения водных объектов во избежание опасных ситуаций.