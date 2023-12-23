Подмосковные спасатели провели патрулирование в местах катания с горок жителей Подмосковья

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование в местах катания жителей Подмосковья со снежных и ледяных спусков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин рассказал, что стихийно приспособленные для скатывания возвышенности несут потенциальную угрозу для любителей активного отдыха.

Отмечается, что несанкционированные спуски чаще всего образуются в ближайших к жилому сектору оврагах, на береговых откосах и холмах. Юные жители региона используют любую возвышенность, чтобы прокатиться с нее с ветерком. Примечательно, что среди подобных горок мало тех, которые не угрожают травмированием.

Для того, чтобы убедиться в их безопасности, спасатели внимательно обследуют спуски, отмечая те, катание с которых сопряжено с риском для здоровья. Как правило, к непригодным для катания относятся возвышенности, которые выходят на лед водоемов, на проезжую часть дороги или имеющие на трассе препятствия в виде деревьев, кустов, камней.