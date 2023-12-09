Подмосковные спасатели провели тренировку по спасению людей из ледяной полыньи на реке Оке

Накануне, работники 261-й пожарно-спасательной части и специалисты поисково-спасательного отряда № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в совместной тренировке по спасению людей, провалившихся под лед на реке Оке в городском округе Коломна.

На месте был разыгран сценарий, когда под тонкий лед на Оке вместе со снастями провалился любитель зимней рыбалки, который самостоятельно не смог выбраться из полыньи и стал звать на помощь.

Работники противопожарно-спасательной службы, чтобы помочь оказавшемуся в ледяной воде рыбаку, использовали устройство спасения из ледяной полыньи со специальными петлями на конце. С помощью надувной конструкции спасатели приблизились к провалившемуся, помогли мужчине выбраться на дорожку и оттащили подальше от опасного места.