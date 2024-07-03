Подмосковные спасатели рассказали, как обезопасить себя в жару

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили о правилах безопасности в жаркую погоду. В ведомстве отметили, что установившаяся в регионе жара побила рекорд 134-летней давности.

Граждан призвали не купаться в городских фонтанах: в жаркую погоду в воде очень быстро размножаются различные бактерии.

Купаться следует в оборудованных для этого водоемах, где дно очищено от мусора и опасных предметов, есть буйки, работают спасатели и медики.

Лучше всего купаться с 8 до 10 часов утра и с 17 до 19 часов вечера. В воду нужно заходить осторожно и не находиться в ней дольше 20 минут.

На прогулку обязательно надо взять воду, головной убор и очки. Одежду рекомендуется выбирать светлую, тонкую, из натуральных тканей. На кожу следует нанести солнцезащитный крем.