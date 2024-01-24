Подмосковные спасатели рекомендовали жителям использовать средства защиты при катании с горок

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали жителям Подмосковья использовать средства защиты при катании с горок. Работники ведомства напомнили жителям Серпухова, Ступино и Чехова о правилах безопасности зимой.

В ходе патрулирования спасатели посоветовали жителям кататься только с оборудованных горок. Стихийные горки могут выходить на проезжую часть дорог, лед водоемов и железную дорогу. Кроме того, во время катания с несанкционированных горок можно получить серьезную травму, поранившись о камни, ограждения, бытовой мусор, прикрытый снегом.

«Спасатели посоветовали юным любителям зимних развлечений использовать средства защиты. Детям младше 12 лет стоит носить при катании шлем, который может предотвратить черепно-мозговые травмы», - подчеркнул замначальника территориального управления №13 Александр Голяк.

Также следует позаботиться о правильной защите от холода. Не рекомендуется надевать длинные шарфы и другие аксессуары, которые могут зацепиться за санки.