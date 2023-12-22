Подмосковные спасатели рекомендуют воздержаться от выхода на лед водоемов

Начальник ПСЧ-259 Сергей Сергеев сообщил, что на озере Луковое, реке Клязьма и Черноголовском пруду образовалась ледяная корка толщиной от 15 до 30 сантиметров. Однако поверхность, припорошенная снегом, может не выдержать вес человека и проломиться.

Спасатели рекомендуют жителям округа пока воздержаться от рыбалки и выхода на лед.