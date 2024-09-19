Подмосковные спасатели с начала года вывели из леса более 300 заблудившихся грибников

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» с начала этого года вывели из лесов региона порядка 320 заблудившихся грибников. В их числе не только пожилые любители тихой охоты, но и несовершеннолетние грибники.

Так, с января помощь спасателей потребовалась 44 заблудившимся детям и подросткам. Сорок девять человек, включая двоих несовершеннолетних, смогли выбраться из чащи самостоятельно.

В большинстве случаев в неприятные ситуации в чаще попадают грибники, которые не предупреждают близких о своих планах, не берут с собой заряженные телефоны, воду, перекус и лекарства.

Некоторые отправляются за грибами в камуфляжной одежде, которая сливается с листвой. В таком случае поиск человека осложняется. Спасатели рекомендуют надевать в лес одежду ярких цветов или даже сигнальный жилет.

На прогулку по лесу следует взять с собой нож, компас, запас воды и еды, спички, фонарик, свисток, телефон, внешний аккумулятор и медикаменты.