Подмосковные спасатели в Коломне напомнили рыбакам о безопасном поведении на льду

Очередные профилактические беседы прошли в Коломне. Как отметил начальник поисково-спасательного отряда МКУ «Центр ЧС» Павел Коновалов, любителям зимней рыбалки рекомендовано иметь при себе самоспасатель. Простой прибор должен висеть на шее, а не лежать в сумке или в кармане, чтобы можно было сразу им воспользоваться. Хорошо также обмотать себя длинной веревкой, конец которой можно кинуть тому, кто сможет тебя вытащить из воды.

При перемещении по льду следует избегать мест, где могут быть промоины: вблизи кустов, камышей, в местах впадения притоков или там, где летом быстрое течение. Если вы услышали хруст льда под собой, сразу возвращайтесь назад, лучше по собственным следам.