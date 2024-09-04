Подмосковные спасатели вынесли из леса пенсионерку с инсультом

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вынесли из леса женщину 1949 года рождения с признаками инсульта. Случай произошел в Дмитровском городском округе.

За помощью спасателей обратился житель, который собирал ягоды в лесу недалеко от деревни Нефедиха. В какой-то момент мужчина заметил, что у пенсионерки, занимавшейся сбором ягод неподалеку, резко ухудшилось состояние. У женщины отказали ноги и наблюдались признаки инсульта.

Прибывшие на место спасатели связались с очевидцем по телефону и попросили отправить им геолокацию. После этого они выдвинулись в нужном направлении и быстро обнаружили пенсионерку. Женщину на носилках вынесли из леса и передали медикам для госпитализации.