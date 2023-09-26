Подмосковные спасатели выручили из беды пожилую женщину в Сергиевом Посаде

Работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь девяностошестилетней женщине, которой стало плохо в запертой квартире.

Отмечается, что данный инцидент произошел в многоквартирном жилом доме в Сергиево-Посадском городском округе. Так, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась обеспокоенная женщина, чья пожилая соседка, почувствовала недомогание, упала и не смогла самостоятельно подняться.

Заместитель начальника ПСЧ-233 Сергей Шумов рассказал, что на месте вызова работники в присутствии сотрудников полиции с помощью шанцевого инструмента вскрыли входную дверь. В коридоре спасатели обнаружили лежащую на полу женщину, которую осмотрели и аккуратно перенесли на кровать. Примечательно, что от госпитализации хозяйка квартиры отказалась.

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