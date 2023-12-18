Подмосковные спасатели вытащили из заблокированной машины попавшего в аварию парня
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части учреждения «Мособлпожспас» помогли выбраться из покореженного автомобиля молодому человеку.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 80-м километре автомобильной трассы М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе. По информации заместителя начальника ПСЧ-233 Сергея Шумова, ночью вблизи деревни Березняки автомобиль Audi правым боком въехал в бетонный столб освещения, в результате чего пассажир иномарки оказался заблокирован искореженными конструкциями в салоне.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли 22-летнего парня из машины и на жестких носилках транспортировали в карету скорой помощи.