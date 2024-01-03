Подмосковные спасатели вывели из горящего здания десять человек

Работники 215-й и 272-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли десять человек, в том числе троих детей из горящего общежития, находящегося в Талдомском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что возгорание произошло в квартире на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома, расположенного в поселке Запрудня. А на втором этаже общежития в задымленном коридоре находились десять человек, в том числе трое детей.

«Огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы и развернули трехколенную лестницу для спасения жильцов. Пожарные поднялись наверх, эвакуировали людей и вывели их на свежий воздух. В результате слаженных и умелых действий работников подразделений огонь был локализован, а взрослые и дети спасены», — рассказал замначальника 272-й пожарно-спасательной части Андрей Алешкин.

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