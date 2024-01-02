Взорвавшаяся петарда чуть не оторвала палец подростку в Люберцах
SHOT: петарда взорвалась в руках у подростка в Подмосковье
Фото: [Unsplash]
В Люберцах пятнадцатилетний подросток попал в больницу с открытым переломом большого пальца со смещением и ожогом первой степени обеих кистей. В руках у юноши взорвалась петарда, сообщил SHOT.
Инцидент произошел вечером 31 декабря, когда подросток проводил время с друзьями во дворе. Он не успел вовремя выбросить хлопушку, поэтому она взорвалась прямо в руках.
Подростка экстренно госпитализировали в столичную больницу. Ему сделали несколько операций. Сейчас врачам предстоит полностью восстановить двигательную активность кисти юноши.
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