Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившегося пенсионера

Работники «Мособлпожспаса» помогли 73-летнему мужчине, который заблудился в лесу в городском округе Чехов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал старший смены 311-й пожарно-спасательной части Артем Маслин, пенсионер сам обратился в службу спасения. Спасатели определили местонахождение мужчины с помощью технологии геопозиционирования.

«Затем, подавая звуковые сигналы, нашли его и вывели к аварийно-спасательному автомобилю», — рассказал Маслин.

Уточняется, что инцидент произошел накануне. Пожилому мужчине не понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» вывели из леса 12-летнего школьника, который заблудился, катаясь на велосипеде.