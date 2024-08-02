Подмосковные спасатели за сутки вывели из леса пенсионерку, женщину с травмой ноги и троих детей. Как рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас», случаи произошли в Дмитрове и Егорьевске.

В Дмитрове в лесу заблудилась жительница в возрасте 68 лет. Пенсионерка отправилась за грибами в лес вблизи СНТ «Саморядово» и не смогла найти дорогу домой.

На место оперативно выехали спасатели. Несмотря на то, что у женщины был кнопочный телефон и разряжалась батарея, специалисты смогли с ней связаться и определить местоположение. Вскоре жительницу нашли, вывели ее из леса и отвезли домой.

В Егорьевске в лесу заблудилась 33-летняя женщина с тремя несовершеннолетними детьми. Семья тоже отправилась за грибами — в лес, расположенный у деревни Верейка. Самостоятельно найти дорогу домой женщина не смогла. Кроме того, она подвернула ногу и не могла передвигаться без помощи.

Спасатели установили приблизительное местонахождение семьи и начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы. Найти жителей удалось меньше чем за час. Детей вывели к машине, где их ожидали родственники. Женщину вынесли из чащи на носилках и передали медикам.