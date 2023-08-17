Подмосковные спасатели за сутки вывели из лесов троих заблудившихся грибников

Так, за помощью обратилась пожилая семейная пара. Супруги отправились за грибами в лес в районе деревни Жестоки в Клину и заблудились. Спасатели прибыли в район поиска и связались с грибниками по телефону. Когда примерное местонахождение пенсионеров было определено, специалисты начали прочесывать лес. Через несколько часов пару нашли и вывели из леса. Помощь медиков супругам не понадобилась.

В тот же день спасателей вызвал житель Ступино в возрасте 69 лет, который заблудился в лесу в районе деревни Кочкарево. Спасатели так же прочесали лес и через час нашли заблудившегося. Мужчина выразил специалистам благодарность за профессионализм.