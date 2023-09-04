Подмосковные спасатели за три дня вывели из леса 24 человека

Подмосковные спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» за три дня – с пятницы по воскресенье – вывели из леса 24 человека. Жители заблудились в лесных массивах Ступино, Чехова, Дмитрова и других муниципалитетов.

Большинство заблудившихся – грибники в возрасте от 42 до 83 лет. Однако, в число «потеряшек» вошли и дети.

«Так, в городском округе Чехов возле деревни Сенино работники 311-й ПСЧ разыскали в лесу двоих 10-летних детей и двух женщин», - рассказал замруководителя ведомства Сергей Прокопюк.

По его словам, на поиски ушло около часа. В результате грибники были найдены, помощь врачей им не понадобилась.

В ходе поисков прибегали к помощи кинологов. Так, в Орехово-Зуево собака-спасатель Мэри помогла найти 83-летнего грибника, который заблудился в лесу возле деревни Теперки.