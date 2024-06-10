Подмосковных автомобилистов призвали быть предельно внимательными во время грозы

В Подмосковье вернулись дожди и грозы, в ближайшее время в регионе местами может даже пойти град, а порывы ветра достигнут семнадцати метров в секунду, предупредили в министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В связи с резким ухудшением погодных условий автомобилистов призвали быть предельно внимательными за рулем, не отвлекаться на телефон и строго соблюдать скоростной режим.

Также в ведомстве напомнили, что во время непогоды нельзя парковаться по деревьями и шаткими конструкциями. Пешеходов призвали носить в темное время суток световозращающие элементы и воздержаться от поездок на самокатах, велосипедах и мотоциклах.