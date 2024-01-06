Подмосковных любителей зимней рыбалки призывают соблюдать меры безопасности в морозы

Подмосковные спасатели совместно с сотрудниками северного отделения центра ГИМС ГУ МЧС России провели профилактический рейд на Иваньковском водохранилище в городском округе Дубна. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе рейда спасатели измерили толщину льда и напомнили любителям рыбалки правила поведения на водоемах в сильные морозы. Отмечается, что даже зимняя стужа не смогла отпугнуть любителей подледной рыбалки. Так как многие мужчины берут с собой отапливаемые палатки, чтобы не замерзнуть во время отдыха на природе.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили рыбакам, что внутрь укрытия должен поступать свежий воздух во избежание отравления угарным газом, поэтому следует периодически открывать двери или окна для проветривания. Специалисты объяснили любителям активного отдыха, что запрещено оставлять горелки без присмотра», — заключил Первый замначальника госучреждения Анатолий Плевако.

Кроме того, работники подразделений напомнили гражданам о том, что из-за температурных перепадов на ледяном покрове образуются опасные трещины, и есть риск оказаться в полынье. Спасатели также напомнили рыбакам телефоны экстренных служб.