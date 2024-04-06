Подмосковных родителей просят позаботиться о безопасности школьников в дни весенних каникул

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратилась к родителям с просьбой позаботиться о безопасности школьников на дорогах в дни весенних каникул.

Согласно данным, в выходные и каникулярные дни традиционно растет число пострадавших детей-пешеходов на дорогах и во дворах, нередки случаи травмирования велосипедистов и самокатчиков.

«Наибольшую тревогу вызывают средства индивидуальной мобильности — велосипеды, самокаты, в том числе электрические. Предоставленные сами себе во время каникул школьники с удовольствием гоняют на элетросамокатах, часто по двое и даже трое, без защиты, нередко вылетают на проезжую часть», — подчеркнула Ксения Мишонова.

Также Ксения Мишонова рассказала, что анализ статистики происшествий с детьми, показал, что в последнее время дети-пешеходы стали более дисциплинированными и реже попадают под колеса автомобилей вне зоны действия пешеходного перехода. Однако выросло количество случаев травмирования детей во время перехода дороги по «зебре».

«Научите ребенка пользоваться регулируемыми переходами, а там, где светофоров нет, останавливаться перед переходом дороги, чтобы убедиться, что все машины его пропускают. При этом важно вынимать из ушей наушники, снимать капюшон, убирать в карман гаджеты», — сказала Мишонова.

Она отметила, что родители, конечно, не могут отвечать за водителей, но совершенно точно могут научить детей правилам безопасности на дорогах и сделать их заметнее для автомобилистов — купить одежду со светоотражающими элементами, оснастить катафотами и фонарями их самокаты и велосипеды.