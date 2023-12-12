Подмосковный предприниматель получил 19 лет колонии за убийство двух своих знакомых

Суд приговорил подмосковного бизнесмена к девятнадцати годам колонии строгого режима за двойное убийство, угрозу убийством, кражу и незаконное хранение оружия. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Осенью 2020 года предприниматель спланировал убийство двух своих знакомых. Для этих целей он незаконно приобрел огнестрельное оружие. Под предлогом переговоров о продаже доли участка, подсудимый предложил потерпевшим встреться в Одинцовском округе. Когда мужчины приехали на место, то бизнесмен выстрелил в них несколько раз и нанес множественные удары тупым предметом.

Потерпевшие скончались на месте. После этого предприниматель похитил их имущество общей стоимостью около 150 тысяч рублей, а тела сбросил в канализацию в деревне Ивашково. В этом бизнесмену помог его знакомый, которому тот угрожал убийством, если он не поможет сокрыть преступление.

Ранее сообщалось, что 36-летний житель Балашихи пойдет под суд за убийство родителей и кражу из их квартиры.