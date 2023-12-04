Жителя Балашихи будут судить за убийство родителей и кражу из их квартиры

В Балашихе завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, который убил своих родителей и совершил кражу из их квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в июле прошлого года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с матерью несколько раз ударил ее ножом. Женщина скончалась. Затем злоумышленник убил своего отца. Пытаясь замести следы, он навел в квартире беспорядок и украл из дома золотую цепочку и денежные средства.

Тела убитых обнаружили соседи. Спустя некоторое время фигурант сам пришел в правоохранительные органы, чтобы признаться в содеянном. После этого мужчину задержали. В ходе следствия он отказался от своих показаний, однако следователи и криминалисты доказали причастность к двойному убийству.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, дело по существу рассмотрит Московский областной суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пятеро мужчин получили до двадцати трех лет колонии за убийство владельца одного из частных домов.