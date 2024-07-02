Девятиклассник из подмосковной Рузы не сдал ОГЭ по всем предметам, после чего заявил учителю, что расстреляет всех одноклассников и покончит с собой, передает SHOT .

По информации издания, из-за неудачи на экзаменах школьник находился в сильном стрессе. У него случился конфликт с отцом и после этого подросток написал учителю сообщение с угрозами. Педагог обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к школьнику домой. Огнестрельного оружия там не было. Сам несовершеннолетний заявил, что угрожал расстрелять одноклассников из-за злости, на самом же деле он никого убивать не хотел.

Девятиклассника госпитализировали в психиатрическую больницу. С его отцом работает полиция.