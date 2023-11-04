Подмосковный школьник впал в кому на уроке литературы

Девятиклассник из школы № 12 в подмосковном Подольске начал задыхаться на уроке литературы и впал в кому. Об этом сообщает SHOT .

Отмечается, что школьник явно не осознавал, где находится. К счастью, педагог вовремя сориентировалась и вызвала скорую помощь.

Мальчика доставили в местную больницу с диагнозом «кома неясной этиологии». Родственники ребенка уверяют, что до этого он не получал никаких травм, и вообще не понимают, как это произошло.

Ранее стало известно, что в подмосковных Химках безработный иностранец взял кредит по паспорту умершего родственника.