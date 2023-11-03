В Химках безработный иностранец взял кредит по паспорту умершего родственника

В Химках задержали безработного иностранца, который по паспорту своего умершего родственника оформил кредит. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В полицию обратился представитель одной из кредитных организаций в возрасте 31 года. Он сообщил, что неизвестный обманным путем похитил денежные средства в размере пятнадцати тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Выяснилось, что безработный мужчина в возрасте 42 лет онлайн оформил кредитную и расчетную карты по паспорту своего умершего родственника — гражданина России. В документ он вклеил свою фотографию.

На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.