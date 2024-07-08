Подмосковный школьник зарядил пистолет косточками от ягод и расстрелял шестилетнего ребенка
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье одиннадцатилетний школьник зарядил пневматический пистолет косточками от ягод.
После он решил проверить данные «пули» и расстрелял шестилетнего ребенка, который играл во дворе, пишет SHOT.
Мама пострадавшего рассказала журналистам, что выбежала во двор на плач ребенка. У ее сына были многочисленные синяки по всему телу.
Женщина также взяла у обидчика номер телефона его родителей, они извинились, однако мать пострадавшего сообщила обо всем полицейским.