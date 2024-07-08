Подмосковный школьник зарядил пистолет косточками от ягод и расстрелял шестилетнего ребенка

После он решил проверить данные «пули» и расстрелял шестилетнего ребенка, который играл во дворе, пишет SHOT.

Мама пострадавшего рассказала журналистам, что выбежала во двор на плач ребенка. У ее сына были многочисленные синяки по всему телу.

Женщина также взяла у обидчика номер телефона его родителей, они извинились, однако мать пострадавшего сообщила обо всем полицейским.