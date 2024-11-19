Подмосковный суд завершил слушания по иску об изъятии земель в Барвихе

В Одинцовском суде завершились слушания по делу об изъятии земель из элитного коттеджного поселка. Само решение по этому иску будет принято на следующей неделе. Об этом сообщило РИА Новости.

Два дня ушло в суде Одинцова на слушание мнений двух сторон по иску Генеральной прокуратуры. Правоохранители настаивали на том, что владельцы земельных участков в поселке «Майендорф» незаконно получили право на владение ими. Земли были проданы 23 года назад по заниженной в 238 раз стоимости, а реставрация музея-усадьбы так и не были доведена до конца. Ответчики заявили, что все законно, так как земли выбыли из государственного владения, их передали как возмещение понесенных ими расходов.

«Завершились прения сторон, на 25 ноября назначены реплики, после чего суд уйдет на решение по иску», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что в Финляндии попали под арест порядка тридцати объектов недвижимости, которые принадлежат РФ. Такой шаг был сделан по требованию Украины. Общая стоимость активов, которые попали под ограничения, превысила 10 млн евро.