В Финляндии арестовали более 30 объектов недвижимости России

Финская служба судебных приставов осуществила арест свыше 30 объектов недвижимости, принадлежащих России, в ответ на исковые требования украинских компаний, сообщило агентство STT.

Согласно информации, в рамках ранее введенных временных мер правоохранительные органы произвели временный арест квартир, которые принадлежат российскому государству.

Кроме того, помимо свыше 10 квартир, конфискованных в конце октября, в настоящее время арестовано более 30 объектов, к которым уже применялись временные меры.

По данным агентства, общая стоимость этих изъятых квартир превышает 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Финляндия приступила к конфискации российских государственных активов.

В результате было арестовано офисное здание в Лауттасаари, жилой дом в Хельсинки и 3 объекта на Аландских островах.

В свою очередь, генеральная прокуратура России планирует обжаловать решение о конфискации российского имущества в Финляндии, которое было инициировано на основании исков украинских энергетических компаний.