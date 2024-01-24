Подмосковным лыжникам напомнили об опасностях катания на замерзших водоемах

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили лыжников Подмосковья об опасностях катания на замерзших водоемах. Спасатели территориального управления №13 провели патрулирования в Серпухове, Ступино и Чехове.

В рамках патрулирования специалисты рассказали жителям, что кататься лучше на проверенных тропах или уже проложенных лыжных трассах. Перед началом движения следует отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Следовать лучше друг за другом на расстоянии не менее пяти метров.

«Кроме того, работники подразделений напомнили любителям зимнего отдыха о способах спасения, самоспасения и номера телефонов экстренных служб», - рассказал замначальника территориального управления Дмитрий Чебочкин.

По его словам, выпавший снег укрыл лед замерзших водоемов, и это привлекает любителей покататься на лыжах.