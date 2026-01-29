Подмосковным подросткам рассказали, как защититься от дропперства

Подмосковным подросткам следует помнить, что переводы, полученные от незнакомцев, можно возвращать только через свой банк, чтобы защитить себя от дропперства. Об этом рассказали на портале «ЦИФРАтека» Альянса по защите детей в цифровой среде.

Дропперы — люди, которых мошенники используют для вывода или обналичивания украденных денег с целью избежать их раскрытия и наказания. Подросткам напомнили, что в целях безопасности свою карту нельзя передавать чужим людям. Кроме того, нельзя переводить деньги по просьбе неизвестных, снимать в банкомате деньги, которые вам не принадлежат. Если такие просьбы поступают, лучше сообщить об этом родным и по возможности сообщить контакты подозрительных лиц в полицию или написать жалобу в Банк России.

Напомним, что вовлеченные в мошенническую схему являются частью организованного преступного сообщества. Дропперов могут привлечь к ответственности за незаконную банковскую деятельность (статья 172 УК РФ), неправомерный оборот платежей (статья 187 УК РФ) и не только.

