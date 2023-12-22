Подмосковным рыбакам напомнили о снижении прочности льда на водоемах

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили любителям зимней рыбалки о том, что на водоемах региона из-за потепления снизилась прочность льда. Граждан призвали не выходить на лед.

По словам замначальника ведомства Сергея Прокопюка, согласно результатам проверки, ледяная корка на водоемах Подмосковья стала рыхлой и менее прочной.

«Спасатели рекомендовали гражданам не проверять прочность льда ударом ноги и не прыгать на ледовом панцире», - сказал Прокопюк.

Он добавил, что нельзя прогуливаться у водоемов и на льду в состоянии опьянения, а также ночью, в метель или туман.