Подмосковным рыбакам напомнили о снижении прочности льда на водоемах
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили любителям зимней рыбалки о том, что на водоемах региона из-за потепления снизилась прочность льда. Граждан призвали не выходить на лед.
По словам замначальника ведомства Сергея Прокопюка, согласно результатам проверки, ледяная корка на водоемах Подмосковья стала рыхлой и менее прочной.
«Спасатели рекомендовали гражданам не проверять прочность льда ударом ноги и не прыгать на ледовом панцире», - сказал Прокопюк.
Он добавил, что нельзя прогуливаться у водоемов и на льду в состоянии опьянения, а также ночью, в метель или туман.