«Подойти и взять это может только тот, кто знает секреты схрона»: спецназовец рассказал о тайниках диверсантов

Взрывотехники ФСБ сегодня получили на экспертизу «бомбу», которую нашел житель Владикавказа на мосту. Экспертиза показала, что примотанный скотчем к мосту объект — не кустарная взрывчатка, а простой салют. Об этом сообщил канал Baza в соцсетях.

Как говорит военный эксперт Андрей Попов, любой человек может по случайности найти украинский схрон, который оставили вражеские ДРГ. По словам специалиста, схроном называют тайник, куда диверсанты прячут оружие, взрывчатку, провизию, средства связи или деньги. Словом, все то, что может пригодиться.

«Находить такие тайники опасно, потому что разведчики ВСУ могут минировать эти места, чтобы никто посторонний не мог воспользоваться находками. То есть безопасно подойти и взять все это может только тот, кто знает секреты этого схрона», — сказал ветеран группы «Альфа» в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Иногда диверсанты получают задачу взорвать военкомат или место, где находятся много людей. Иногда в задачу входит лишь театральный эффект, продолжает Попов: совершить поджог, чтобы образовалось много черного дыма, хорошо видимого издалека.

«Они хотят создать паническую атмосферу в обществе, чтобы попытаться настроить население против действующей власти. Якобы правительство не может защитить народ. Но все же вряд ли из этого что-то получится», — заключает Андрей.

Полный текст беседы со спецназовцем читайте здесь.